شيرين تصور مشاهد «الشنطة» في دبي

قالت مصادر مقرّبة من الفنانة شيرين إنها تتواجد حاليًا في دبي؛ لتصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "الشنطة" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد، حيث بدأت تصويره بداية من منتصف ديسمبر الجاري.أضافت المصادر أن الفيلم من إنتاج عادل عشوب نجل الماكيير الشهير محمد عشوب، لافتًا إلى أن العمل من إخراج أحمد البدري، والمقرر عرضه خلال إجازة نصف العام المقبل.وتابعت "أن الفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي، وهو من تأليف تامرعبدالمنعم، ويشارك في بطولته دانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، وآخرون.على صعيد آخر، تنتظر الشركة المنتجة لمسلسل "بيت العيلة 3 " عودة الفنانة شيرين من دبي، لبدء تصوير مشاهدها في المسلسل الذي تشارك في بطولته هالة فاخر، منى هلا، إيمان السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إخراج عادل عوض.