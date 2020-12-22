مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة بشأن برنامج إيران النووى

عقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة عاجلة بشأن برنامج إيران النووي والصاروخي.وأعلنت الأمم المتحدة، عن أن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي، داعية إياها إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.وأكدت الأمم المتحدة، أن إيران نفت اتهامات تتعلق بنقل أسلحة إلى ليبيا، مشيرة إلى عدم التمكن من إثبات نقل إيران قذائف صاروخية لليبيا.من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي، أن انتشار السلاح النووي يشكل تهديدًا عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم بذل جهود كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.