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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من السودان على تشريع السلام القانوني من الكونجرس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:39 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أحمد عاشور
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هنأ عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، شعبه على إجازة الكونجرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان، والذي يعيد الحصانة السيادية لبلاده ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الإعفاء من الديون والتي يحتاجها الخرطوم، وذلك عبر تدوينه له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أجاز الكونجرس الامريكي قانون السلام العادل الذي يخص السودان ويرفع اسمه من ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وجاء أبرز ما تضمنه قانون السلام العادل والذي أجازه الكونجرس ليلة أمس، هو استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب.

دعم مباشر وغير مباشر قدره 1.1 مليار دولار، بجانب مبلغ المليار دولار الذي التزمت أمريكا بدفعه كمتأخرات السودان للبنك الدولي.

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