طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي إلكترونيا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة عن طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي للمشاهدة إلكترونيًا عبر منصة القطاع وعبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».يأتي العرض في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت- الثقافة بين إيديك) يشمل المعرض أكثر من 130 عملا فنيا ( تصوير- نحت- خزف) ويضم المعرض أعمالا لنحو 43 فنانا من مختلف الأجيال تعكس مسيرة خان المغربي في دعم حركة الفن المصري الحديث والمعاصر، ومن بين الأعمال المعروضة مساهمات لكبار الفنانين الراحلين ومنهم: الغول أحمد، إيهاب شاكر، تحية حليم، زكريا الخناني، زينب عبدالحميد، سالم صلاح، سعيد العدوي، شوقي زغلول، عايدة عبدالكريم، عدلي رزق الله.كما يضم أعمالا لعدد من الفنانين المعاصرين أمثال: إبراهيم الدسوقي، الدسوقي فهمي، حسن عبدالفتاح، حلمي التوني، علياء الجريدي، عمر عبدالظاهر، فتحي عفيفي، محمد شاكر، محمد مندور، محمد عرابي، محمد فيومي، منى عليوة، هند عدنان، ووليد جاهين.