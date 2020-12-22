رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي إلكترونيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:27 م
معرض خان المغربي
معرض خان المغربي
إيمان عادل
طباعة
أعلن قطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة عن طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي للمشاهدة إلكترونيًا عبر منصة القطاع وعبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

يأتي العرض في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت- الثقافة بين إيديك) يشمل المعرض أكثر من 130 عملا فنيا ( تصوير- نحت- خزف) ويضم المعرض أعمالا لنحو 43 فنانا من مختلف الأجيال تعكس مسيرة خان المغربي في دعم حركة الفن المصري الحديث والمعاصر، ومن بين الأعمال المعروضة مساهمات لكبار الفنانين الراحلين ومنهم: الغول أحمد، إيهاب شاكر، تحية حليم، زكريا الخناني، زينب عبدالحميد، سالم صلاح، سعيد العدوي، شوقي زغلول، عايدة عبدالكريم، عدلي رزق الله.

كما يضم أعمالا لعدد من الفنانين المعاصرين أمثال: إبراهيم الدسوقي، الدسوقي فهمي، حسن عبدالفتاح، حلمي التوني، علياء الجريدي، عمر عبدالظاهر، فتحي عفيفي، محمد شاكر، محمد مندور، محمد عرابي، محمد فيومي، منى عليوة، هند عدنان، ووليد جاهين.

موضوعات متعلقة

حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات والقيادات بالبترول

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

الصور

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

«مدبولى» يراجع استراتيجية ضبط النمو السكانى تمهيدًا لعرضها على الرئيس

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في جميع المحافظات

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي إلكترونيا

فرقة «فويس باند» في ضيافة قصر بشتاك

الفنون التشكيلية تطرح معرض «مصر ولبنان» إلكترونيًا

«إدارة الأزمات في زمن الأوبئة».. خلاصة أفكار 56 عالمًا في إدارة المؤسسات