ألمانيا تعتبر العقوبات الروسية الجديدة ضدها «غير مبررة»

اعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها "غير مبررة"، وفق ما أعلن الثلاثاء مصدر في وزارة الخارجية الألمانية.وإثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، أكد المصدر الألماني أن "هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجودًا في الماضي لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة (الألمانية)".وكانت موسكو أعلنت فرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي في إطار قضية تسميم المعارض الروسي. وقالت "إنها وسعت لائحة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الروسي"، بدون أن تنشر الأسماء.واستدعت الخارجية الروسية القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في موسكو بياتي يرزيسكي لإبلاغها بأن "إجراءات مضادة على شكل منع من الدخول فرضت على ممثلين للدولة الألمانية"، حسب المصدر نفسه.وتابع المصدر الألماني أن تسميم نافالني "ليس شأنا ثنائيا لكنه مسألة ذات بعد دولي بسبب انتهاك القانون الدولي المصاحب لاستخدام مادة كيميائية للأعصاب".وأكد أن برلين ما زالت تطالب روسيا "بكشف كل ملابسات استخدام عامل سام من النوع العسكري ضد مواطن روسي على الأراضي الروسية"، معتبرا أنه حتى الآن لم تبد موسكو أي استعداد للقيام بذلك.