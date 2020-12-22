رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتبر العقوبات الروسية الجديدة ضدها «غير مبررة»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:24 م
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
طباعة
اعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها "غير مبررة"، وفق ما أعلن الثلاثاء مصدر في وزارة الخارجية الألمانية.

وإثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، أكد المصدر الألماني أن "هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجودًا في الماضي لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة (الألمانية)".

وكانت موسكو أعلنت فرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي في إطار قضية تسميم المعارض الروسي. وقالت "إنها وسعت لائحة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الروسي"، بدون أن تنشر الأسماء.

واستدعت الخارجية الروسية القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في موسكو بياتي يرزيسكي لإبلاغها بأن "إجراءات مضادة على شكل منع من الدخول فرضت على ممثلين للدولة الألمانية"، حسب المصدر نفسه.

وتابع المصدر الألماني أن تسميم نافالني "ليس شأنا ثنائيا لكنه مسألة ذات بعد دولي بسبب انتهاك القانون الدولي المصاحب لاستخدام مادة كيميائية للأعصاب".

وأكد أن برلين ما زالت تطالب روسيا "بكشف كل ملابسات استخدام عامل سام من النوع العسكري ضد مواطن روسي على الأراضي الروسية"، معتبرا أنه حتى الآن لم تبد موسكو أي استعداد للقيام بذلك.

موضوعات متعلقة

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا يناير المقبل

«شكري» يؤكد التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بملياري جنيه في أسيوط في 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في جميع المحافظات

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

فرقة «فويس باند» في ضيافة قصر بشتاك

ورشة فنية فى ختام معرض الطبيعة الروسية

محمد عفيفي.. عضو «شلة الحرافيش» وصاحب «ميكي»

2 يناير.. «ضي» يبدأ نشاطه التشكيلي بـ «ثلاثة فى مرايا اللون»