المفوضية الأوروبية توصي باستئناف السفر مع بريطانيا «للرحلات الضرورية»

أوصت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا من أجل "السفر الضروري" و"لتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات".وسيناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء هذه التوصية التي تهدف إلى السماح للآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعودة إلى الوطن.