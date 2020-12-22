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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يحظر صادرات مخلفات البلاستيك للدول الفقيرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:22 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حظر تصدير مخلفات البلاستيك من الكتلة الأوروبية للدول الفقيرة ابتداء من الأول من يناير المقبل، وذلك في ظل مخاوف بشأن التلوث في دول العالم الثالث.

ومن المقرر أن يتم تقييد صادرات البلاستيك" بصورة صارمة"، بحسب ما قالته المفوضية الأوروبية.

وجاء في بيان صحفي أن القواعد الجديدة سوف تتيح تصدير "مخلفات بلاستيكية نظيفة ناجمة عن إعادة التدوير" لدول ليست ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويذكر أنه في أعقاب حظر الصين لواردات البلاستيك في بداية عام 2018، حيث كانت تعد في السابق مقصدا كبيرا لمخلفات البلاستيك، تحولت تجارة البلاستيك إلى دول أخرى في آسيا مثل ماليزيا.

وقال المفوض الأوروبي لشئون البيئة فيرجينيوس سينكيفيوس "هذه القواعد الجديدة ترسل رسالة واضحة أننا في الاتحاد الأوروبي نتحمل مسئولية المخلفات التي تنتج عنا".

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