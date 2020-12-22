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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة التحرير الفلسطينية لم تبحث عن بديل لصائب عرقات حتى الآن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:21 م
عريقات
عريقات
وكالات
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صرح مسؤول فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بأن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسؤول ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا يزال شاغرا رغم مرور 42 يوما على وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وقال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فرانس إن "موضوع إشغال منصب عريقات لم تبحثه المنظمة بعد"، في حين أن أحد المسؤولين في المنظمة صرح لوكالة فرانس برس سابقا بأن موضوع إشغال المنصب سيبحث بعد مرور 40 يوما على وفاته.

توفي عريقات في العاشر من نوفمبر الماضي إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعانى عريقات المقرب من محمود عباس لسنوات من التليف الرئوي، وخضع في العام 2017 لعملية زرع رئة في مستشفى في الولايات المتحدة.

ويعتبر منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المراكز الهامة في النظام السياسي الفلسطيني.

وحمل عريقات ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 1993 بعد ان استقال رئيس الوفد المفاوض حيدر عبد الشافي، واستمر عريقات بذلك حتى وفاته، رغم أن المفاوضات توقفت رسميا في العام 2014.

واستبعد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضع القضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

وقال مجدلاني "من ثماني أولويات على طاولة بايدن لم يتم وضع القضية الفلسطينية، فالحديث عن مفاوضات قريبة ليس سوى أوهام".

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