سويسرا تسجل 4275 إصابة جديدة و129 وفاة بكورونا

أظهرت بيانات السلطات الطبية في سويسرا، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا زادت 4275 حالة في يوم واحد مع إغلاق البلاد للمطاعم وأماكن الترفيه من أجل الحد من انتشار الفيروس.وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 418266 وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6333 بعد تسجيل 129 وفاة، بينما استمر الضغط على نظام الرعاية الصحية مع زيادة عدد المرضى في المستشفيات بواقع 171 مريضا.