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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تنفي فتح المنافذ الحدودية اليوم لإعادة العالقين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:07 م
وزیر الصحة الكویتي
وزیر الصحة الكویتي الدكتور باسل الصباح
نيفين أشرف
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نفى وزیر الصحة الكویتي الدكتور باسل الصباح، صحة ما نسب إلیه بشأن الموافقة على فتح المنافذ الجویة والبریة لدولة الكویت الیوم فقط «لدخول العالقین في الخارج»، مؤكدًا أن ذلك الأمر عار من الصحة تمامًا.

وقال الصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الكویتیة «كونا» إنه لم یصرح إطلاقًا حول هذا الموضوع، مشددًا على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة كل من یقف وراء هذا التصریح غیر الصحیح المنسوب إلیه.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر تعلیق رحلات الطیران التجاري من وإلى مطار الكویت الدولي اعتبارًا من الساعة 11 مساء أمس الاثنین، وحتى نهایة یوم الجمعة الموافق 1 ینایر 2021، على أن تتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما یستجد من أمور وتستثني من ذلك طائرات الشحن.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودیة البریة والبحریة، باستثناء ما یخص عملیات الشحن، وكذلك قرر تكلیف كل من وزارة الداخلیة والإدارة العامة للطیران المدني والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكویتیة بتنفیذ ما جاء في القرار.
الكويت تنفي فتح المنافذ الحدودية اليوم لإعادة العالقين
الكويت تنفي فتح المنافذ الحدودية اليوم لإعادة العالقين

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