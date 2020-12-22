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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه لليمن وحكومته الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:49 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
نيفين أشرف
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الحجرف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، مثمنًا حرص جميع الأطراف على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وهنأ الحجرف، رئيس الوزراء اليمني، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق لما فيه خير وازدهار لليمن ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

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