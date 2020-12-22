«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه لليمن وحكومته الجديدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الحجرف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، مثمنًا حرص جميع الأطراف على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.وهنأ الحجرف، رئيس الوزراء اليمني، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق لما فيه خير وازدهار لليمن ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات.