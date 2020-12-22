إصابة دوديك زعيم صرب البوسنة بكورونا

قال المركز الطبي في جامعة بانيا لوكا، اليوم الثلاثاء، إن الفحص أثبت إصابة ميلوراد دوديك، ممثل صرب البوسنة في مجلس رئاسة البوسنة المكونة من ثلاثة أعضاء والرئيس الحالي للمجلس، بكوفيد-19 بعد تلقيه علاجا بالمستشفى من غثيان وآلام في المعدة.وأضاف المركز في بيان "تم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي، وأثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد".وعولج زعيم صرب البوسنة في المستشفى ليل الأحد. وقال مساعدوه إنه كان في عزل ذاتي بعد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع مصاب بكوفيد-19.وقال المركز إن حالة دوديك مستقرة وإن الأطباء يتابعون حالته عن كثب.