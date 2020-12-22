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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا فجر الأربعاء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:53 م
باسل الصباح
باسل الصباح
نيفين أشرف
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أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فجر غدٍ الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأوضح الوزير الكويتي أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم اللقاح ستتم على أربع مراحل، ويأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عامًا، والعاملون في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

وأوضح أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح بلغت حتى الآن 73.700 شخص، مشيرًا إلى أن الإقبال على التسجيل في تزايد مستمر، فيما أكد حرص الوزارة على تطعيم أكبر نسبة من أفراد المجتمع.

وثمن الوزير الصباح جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة الكويتية وكل الجهات المعنية الأخرى في الكويت، والتي ساهمت في توفير اللقاح وصولًا إلى بدء عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا تسخير الوزارة لكل الإمكانيات تيسيرًا على المواطنين.

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