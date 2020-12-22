الجزائر: فتح 14 ألف مسجد لأداء الصلوات مع اتباع الإجراءات الوقائية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حوالي 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة حاليا بالجزائر مع ضمان احترام اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأضاف بلمهدي - في تصريح صحفي اليوم - أن الوزارة دعمت الفتح الجزئي للمساجد، موضحا أنه في المرحلة الأولى سمح بالصلاة في 4000 مسجد، قبل أن يصل اليوم العدد إلى 14 الف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة".وأكد بلمهدي أنه يتابع شخصيا عملية إعادة الفتح التدريجي للمساجد من أجل إقامة صلاة الجمعة، حيث كان، رغم إجراءات الحجر الصحي، يقوم يوميا بالموافقة على إعادة فتح مجموعة من المساجد.وتسببت أزمة كورونا في إغلاق المساجد لمدة تزيد عن خمسة أشهر، منذ مارس حتى أغسطس الماضي، حين أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة فتح دور العبادة والشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي.