المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اعتقال أردوغان للمعارض «دميرتاش»

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاعتقالها المعارض صلاح الدين دميرتاش، وطالبت المحكمة الأوروبية، السلطات التركية بضرورة إطلاق سراحه، معتبرة أن استمرار اعتقاله يخالف مواثيق حقوق الإنسان، وفقا لقناة العربية.ويقبع في السجن حاليا الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، وأحدهما صلاح الدين دميرتاش الذي ترشح ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وأدين دميرتاش بنشر "دعاية إرهابية"، ويواجه تهما أخرى متعلقة بالإرهاب.