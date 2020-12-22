«الزراعة»: تحصين 421.544 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كشفت تقرير الهيئة البيطرية الواردة من الطب الوقائي بالهيئة عن أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وقال التقرير: "أسفرت حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية فى جميع محافظات الجمهورية التى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة عن تحصين 421.544 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين 358.107 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت، و36٫037 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي 14٫541 رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين 45 رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجار استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.