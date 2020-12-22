غرائب محيي إسماعيل تقوده لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

-"شكرًا مش عاوز" رفض التمثيل مع الزعيم

-مش عاوز أمثل في مسلسلات

-موقف محرج أمام عدسات الكاميرات

-عقدة الجوافة

تصدر اسم الفنان محيي إسماعيل قائمة الأكثر بحثًا في الساعات الأخيرة من اليوم عقب إذاعة حلقته ببرنامج "صاحبة السعادة" والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة "دي إم سي"، وذلك عقب تصريح بأنه رفض التمثيل مع الفنان الكبير عادل إمام.ترصد الـ"الدستور" في السطور التالية أبرز غرائب محيي إسماعيل:أثارت تصريحات الفنان المصري محيي إسماعيل جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بتصريحاته التي أعلن فيها علاقته مع الفنان الكبير عادل إمام.وقال إسماعيل، خلال لقاء له في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام قبل 4 سنوات، موضحًا أن سبب رفضه هو عدم تحدثه لعادل إمام مباشرة قائلًا: "شركة الإنتاج كلمتني وقالتلي على المسلسل ولكني رفض مشترطًا بأن عادل إمام يجب أن يكلمني الأول، وقولتلهم شكرًا مش عاوز".أعلن محيي إسماعيل أنه لا يرغب بالمشاركة في الدراما التلفزيونية، موضحًا أنه قدّم 12 مسلسلًا من المسلسلات العظيمة، ويوجد العديد من أعماله التي تعمد عدم عرضها، وأنها لو عُرضت عليه الملايين لرفض ذلك، مؤكدًا عشقه للسينما، وأنه يرفض أيضًا المشاركة في المسرح.كان قد تعرض الفنان محيى إسماعيل لموقف محرج فى مهرجان الجونة بعد طلب المصورين منه الرجوع خطوة للخلف، ورغم ظهوره في مزاج سيء كعادته وتعنيفه للمصورين قائلًا: "محدش يقولى ارجع ورا"، إلا أنه بعد تنفيذ مطلبهم اصطدمت قدمه فى الحاجز وكاد أن يسقطه أرضًا.عُرف محيي إسماعيل بغرابة تفكيره ونظرته للأشياء إلى أن وصل الأمر للجوافة، فعندما قامت المذيعة رغدة شلهوب بطرح سؤال عليه بكل جدية فى برنامجها عن أكبر مخاوفه، قال لها بشكل تلقائي "بخاف من الجوافة" فصدمت المذيعة من إجابته الساخرة.