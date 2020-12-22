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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
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مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:46 م
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قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد عدة قرارات مهمة على النحو التالي:
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