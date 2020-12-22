مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تستقبل مطرانها المنتخب

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، استقبل ومعه مجمع كهنة سوهاج، صاحب النيافة الأنبا توماس حليم، المطران المنتخب لإيبارشية سوهاج.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في البداية رحب نيافة الأنبا يوسف بنيافة الأنبا توماس، حيث تم التعارف والتنسيق فيما يخص الفترة المقبلة، كذلك مراسم تنظيم يوم السيامة الأسقفية، كما أعرب نيافة المطران المنتخب عن محبته للجميع ورغبته في التعاون من أجل بناء الإيبارشية معًا، منطلقًا من شعاره الأسقفي "متحدون بالمحبة".وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكل الكنائس عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.