الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة فرانشيسكا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة فرانشيسكا ساﭬـريـو البتـول.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني إنها وُلِدت في 15 يوليو 1850م، بسانت أنجلو لوديدجانو بإقليم لومبارديا بشمال إيطاليا. وُلِدَت كطفلة مُبتسرة، وعاشت ضعيفة الصحة طوال حياتها. بعمر الثالثة عشر، التحقت بمدرسة تديرها مكرسات جمعية بنات القلب الأقدس، وبعد خمس سنوات تخرجت منها وهي تحمل مؤهل تدريس التعليم المسيحي الأساسي. وتوفي والداها عام 1870م، وهي بعمر العشرين، وقررت الالتحاق بجمعية مكرسات بنات القلب الأقدس في أرلونو.وأضاف: "قدمت فرانشيسكا نذرها الرهباني عام 1877م. في نوڤمبر 1880م، أسست بهن إرسالية أخوات قلب يسوع الأقدس، بعد أن وضعت القانون الرهباني للجمعية، ظلّت رئيستها العامة حتى وفاتها.أسست الجمعية سبعة ملاجئ ومدرسة وحضانة مجانية. في سبتمبر 1877م، سافرت الأخت ساڤريو إلى روما للقاء البابا.وتابع: "بحسب توصية البابا لاون الثالث عشر، غادرت إلى الولايات المتحدة مع ستة من أخواتها المكرسات لتصلن نيويورك في 31 مارس 1889م.. وكان على الأخت كابريني أن تساعد المهاجرين الإيطاليين على التأهيل التعليمي والروحي، مع مساعدتهم على تخطّي الظروف الحياتية الصعبة. وبسبب ضعف مناعتها، كانت الأم كابريني مستمرة التعرض للأمراض الناتجة عن العدوى أو التلوث، التي برغم وجودها كانت قادرة بنعمة الرب على أداء مهامها الخدمية والإدارية بنجاح، إلى أن اشتدت عليها مضاعفات الديزنتاريا حيث الجفاف الشديد والنزيف، ففارقت الحياة في مقر مستشفى كولومبس في شيكاجو، يوم 22 ديسمبر 1917م، عن عمر السابعة والستين. ويُذكَر أنها حتى آخر دقيقة من حياتها كانت مُلتزمة بالخدمة".واختتم: «أعلنها البابا "پيوس الحادي عشر" طوباوية عام 1938م. أعلنها البابا "پيوس الثاني عشر" قديسة عام 1946م. وهي شفيعة اللاجئين والمهاجرين والأيتام وخُدّام ومدبري المستشفيات والملاجئ».