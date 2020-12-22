رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة فرانشيسكا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:43 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديسة فرانشيسكا ساﭬـريـو البتـول.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني إنها وُلِدت في 15 يوليو 1850م، بسانت أنجلو لوديدجانو بإقليم لومبارديا بشمال إيطاليا. وُلِدَت كطفلة مُبتسرة، وعاشت ضعيفة الصحة طوال حياتها. بعمر الثالثة عشر، التحقت بمدرسة تديرها مكرسات جمعية بنات القلب الأقدس، وبعد خمس سنوات تخرجت منها وهي تحمل مؤهل تدريس التعليم المسيحي الأساسي. وتوفي والداها عام 1870م، وهي بعمر العشرين، وقررت الالتحاق بجمعية مكرسات بنات القلب الأقدس في أرلونو.

وأضاف: "قدمت فرانشيسكا نذرها الرهباني عام 1877م. في نوڤمبر 1880م، أسست بهن إرسالية أخوات قلب يسوع الأقدس، بعد أن وضعت القانون الرهباني للجمعية، ظلّت رئيستها العامة حتى وفاتها.
أسست الجمعية سبعة ملاجئ ومدرسة وحضانة مجانية. في سبتمبر 1877م، سافرت الأخت ساڤريو إلى روما للقاء البابا.

وتابع: "بحسب توصية البابا لاون الثالث عشر، غادرت إلى الولايات المتحدة مع ستة من أخواتها المكرسات لتصلن نيويورك في 31 مارس 1889م.. وكان على الأخت كابريني أن تساعد المهاجرين الإيطاليين على التأهيل التعليمي والروحي، مع مساعدتهم على تخطّي الظروف الحياتية الصعبة. وبسبب ضعف مناعتها، كانت الأم كابريني مستمرة التعرض للأمراض الناتجة عن العدوى أو التلوث، التي برغم وجودها كانت قادرة بنعمة الرب على أداء مهامها الخدمية والإدارية بنجاح، إلى أن اشتدت عليها مضاعفات الديزنتاريا حيث الجفاف الشديد والنزيف، ففارقت الحياة في مقر مستشفى كولومبس في شيكاجو، يوم 22 ديسمبر 1917م، عن عمر السابعة والستين. ويُذكَر أنها حتى آخر دقيقة من حياتها كانت مُلتزمة بالخدمة".

واختتم: «أعلنها البابا "پيوس الحادي عشر" طوباوية عام 1938م. أعلنها البابا "پيوس الثاني عشر" قديسة عام 1946م. وهي شفيعة اللاجئين والمهاجرين والأيتام وخُدّام ومدبري المستشفيات والملاجئ».

موضوعات متعلقة

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021.. ورابط تحميل الكتب الدراسية

«شكري» يؤكد التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

الصور

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بملياري جنيه في أسيوط في 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في جميع المحافظات

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

محمد عفيفي.. عضو «شلة الحرافيش» وصاحب «ميكي»

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي في 2020

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)