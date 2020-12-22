رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النجاة فى الالتزام.. «الصحة»: «كورونا البريطانية» لم تدخل مصر.. ولدينا 3 سلالات قديمة إحداها ضعيفة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:22 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سارة سعودى - فاتن خديوى - سالى رطب
طباعة

أكدت وزارة الصحة أن السلالة الجديدة الأشد ضراوة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا غير موجودة فى مصر.
ونفى الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا فى مصر، مبينًا أنه توجد لدينا ٣ سلالات، من بينها واحدة ضعيفة.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات بكلية العلوم بجامعة المنوفية، إن السلالات الثلاث من كورونا الموجودة فى مصر لم تنتشر فى نفس الوقت، بل بدأ الأمر بانتشار السلالة التى تتسبب فى أعراض تنفسية حادة ومتوسطة، التى احتاج بعض المصابين بها إلى العزل فى المستشفيات، ووُضع عدد منهم على أجهزة تنفس صناعى.
وأضاف «أبوعامر»: «بعد مرور أشهر ظهرت السلالة الثانية، وتغيرت معها الأعراض من تنفسية إلى معوية، يعانى المصابون بها من آلام فى البطن مع قىء وإسهال، بأعراض تشبه أعراض النزلات المعوية».
وتابع: «السلالة الأخيرة التى ظهرت هى السلالة الضعيفة، ولا يحتاج المصابون بها إلى رعاية طبية أو علاج، وقد تسبب فقد فقدان حاستى الشم والتذوق، وهى التى أصيب بها البعض مع بداية دخول فصل الصيف».
وعن كيفية تحور الفيروس، قال «أبوعامر» إن تكاثر الفيروس يتسبب فى تحوره لأكثر من سلالة، إذ إن انتقاله بين الأشخاص يتسبب فى حدوث اختلافات فى البروتينات والأحماض الأمينية المكونة للفيروس، تنتج سلالات جديدة مختلفة فى التأثير والانتشار.
وأوضح أن عدد السلالات الموجود فى أى دولة يشير إلى مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، لأن زيادة أعداد المصابين تغير من طبيعة الفيروس، فزيادة السلالات تعنى زيادة المصابين.
ولفت إلى أن هناك بعض العوامل التى تؤدى إلى زيادة تحور الفيروس، ومنها الكثافات السكانية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وزيادة أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
من جهته، أرجع حسام فتحى، عضو فريق العزل بمستشفى إسنا التخصصى، تحور فيروس كورونا ووجود سلالات مختلفة إلى تناول الأدوية بعشوائية بالتزامن مع الشعور بأعراض الإصابة، خاصة المضادات الحيوية، موضحًا أنه مع بداية انتشار الموجة الأولى للفيروس انتشرت بروتوكولات علاج كثيرة على منصات التواصل الاجتماعى، وأصبح أى شخص يشعر بأعراض الإصابة يتناول هذه الأدوية دون رقابة أو إشراف من طبيب متخصص، حتى أصبحت بعض الأجساد لا تستطيع مقاومة الفيروس.
وقال: «تناول العلاج بطريقة خائطة يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد هذا الدواء، فيقل مفعوله، وإذا توقف تأثير الدواء المخصص لن يكون هناك حل بيد الأطباء».
وأضاف أن العالم يضم حاليًا نحو ٤٠ سلالة لفيروس كورونا، بعضها تصاحبه أعراض تنفسية ومعوية، وبعضها يسبب فشلًا فى الكلى أو الكبد أو القلب، وبعضها يسبب الاكتئاب والمشكلات الجنسية.
وأشار إلى أن السلالة الأولى كانت تصيب الرئة بشكل مباشر، ثم ظهرت سلالة الأعراض المعوية، فأصبح المصاب يشعر بآلام فى الجهاز الهضمى كله، مع وجود سلالة ضعيفة يصاحبها فقدان حاستى الشم والتذوق فقط، ومع بداية الموجة الثانية عادت السلالة التى تسبب أعراضًا تنفسية حادة إلى الانتشار مرة أخرى كما حدث مع بداية انتشار الموجة الأولى.
ونوه بأن ارتداء الكمامات يقى من جميع سلالات كورونا، وبأنه لا بد من إجبار المواطنين على ارتدائها، مبديًا استياءه من تقصير بعض المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.


موضوعات متعلقة

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

«شكري» يؤكد التزام مصر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

الصور

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بملياري جنيه في أسيوط في 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في جميع المحافظات

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

محمد عفيفي.. عضو «شلة الحرافيش» وصاحب «ميكي»

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي في 2020

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)