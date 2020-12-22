النجاة فى الالتزام.. «الصحة»: «كورونا البريطانية» لم تدخل مصر.. ولدينا 3 سلالات قديمة إحداها ضعيفة

أكدت وزارة الصحة أن السلالة الجديدة الأشد ضراوة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا غير موجودة فى مصر.ونفى الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا فى مصر، مبينًا أنه توجد لدينا ٣ سلالات، من بينها واحدة ضعيفة.من جانبه، قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات بكلية العلوم بجامعة المنوفية، إن السلالات الثلاث من كورونا الموجودة فى مصر لم تنتشر فى نفس الوقت، بل بدأ الأمر بانتشار السلالة التى تتسبب فى أعراض تنفسية حادة ومتوسطة، التى احتاج بعض المصابين بها إلى العزل فى المستشفيات، ووُضع عدد منهم على أجهزة تنفس صناعى.وأضاف «أبوعامر»: «بعد مرور أشهر ظهرت السلالة الثانية، وتغيرت معها الأعراض من تنفسية إلى معوية، يعانى المصابون بها من آلام فى البطن مع قىء وإسهال، بأعراض تشبه أعراض النزلات المعوية».وتابع: «السلالة الأخيرة التى ظهرت هى السلالة الضعيفة، ولا يحتاج المصابون بها إلى رعاية طبية أو علاج، وقد تسبب فقد فقدان حاستى الشم والتذوق، وهى التى أصيب بها البعض مع بداية دخول فصل الصيف».وعن كيفية تحور الفيروس، قال «أبوعامر» إن تكاثر الفيروس يتسبب فى تحوره لأكثر من سلالة، إذ إن انتقاله بين الأشخاص يتسبب فى حدوث اختلافات فى البروتينات والأحماض الأمينية المكونة للفيروس، تنتج سلالات جديدة مختلفة فى التأثير والانتشار.وأوضح أن عدد السلالات الموجود فى أى دولة يشير إلى مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، لأن زيادة أعداد المصابين تغير من طبيعة الفيروس، فزيادة السلالات تعنى زيادة المصابين.ولفت إلى أن هناك بعض العوامل التى تؤدى إلى زيادة تحور الفيروس، ومنها الكثافات السكانية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وزيادة أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.من جهته، أرجع حسام فتحى، عضو فريق العزل بمستشفى إسنا التخصصى، تحور فيروس كورونا ووجود سلالات مختلفة إلى تناول الأدوية بعشوائية بالتزامن مع الشعور بأعراض الإصابة، خاصة المضادات الحيوية، موضحًا أنه مع بداية انتشار الموجة الأولى للفيروس انتشرت بروتوكولات علاج كثيرة على منصات التواصل الاجتماعى، وأصبح أى شخص يشعر بأعراض الإصابة يتناول هذه الأدوية دون رقابة أو إشراف من طبيب متخصص، حتى أصبحت بعض الأجساد لا تستطيع مقاومة الفيروس.وقال: «تناول العلاج بطريقة خائطة يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد هذا الدواء، فيقل مفعوله، وإذا توقف تأثير الدواء المخصص لن يكون هناك حل بيد الأطباء».وأضاف أن العالم يضم حاليًا نحو ٤٠ سلالة لفيروس كورونا، بعضها تصاحبه أعراض تنفسية ومعوية، وبعضها يسبب فشلًا فى الكلى أو الكبد أو القلب، وبعضها يسبب الاكتئاب والمشكلات الجنسية.وأشار إلى أن السلالة الأولى كانت تصيب الرئة بشكل مباشر، ثم ظهرت سلالة الأعراض المعوية، فأصبح المصاب يشعر بآلام فى الجهاز الهضمى كله، مع وجود سلالة ضعيفة يصاحبها فقدان حاستى الشم والتذوق فقط، ومع بداية الموجة الثانية عادت السلالة التى تسبب أعراضًا تنفسية حادة إلى الانتشار مرة أخرى كما حدث مع بداية انتشار الموجة الأولى.ونوه بأن ارتداء الكمامات يقى من جميع سلالات كورونا، وبأنه لا بد من إجبار المواطنين على ارتدائها، مبديًا استياءه من تقصير بعض المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.