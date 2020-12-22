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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب 2000 جنيه.. عامل يحرق محلا في المقطم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:13 م
حريق محل
حريق محل
هدير مصطفي
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أقدم عامل على إشعال النيران في محل أثناء مشاجرة، مع أصحابه بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمشاجرة وحريق داخل محل تنجيد أثاث كائن مساكن أطلس بدائرة القسم، بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "خ.م"، 45 سنة، صاحب محل لتنجيد الأثاث، ونجله "ع. خ. م"، 23 سنة، عامل بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وطرف ثان "م. ر"، 31 سنة، عامل رخام وشقيقه "ي. ر. ح"، 18 سنة، عامل رخام.

و بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهم سابقة، اقتراض الثاني مبلغ مالي 2000 جنيه، من الثالث ورفضه رده وتطورت إلي مشاجرة أضرم على إثرها الثالث النيران بالمحل ملك الأول بمساحة 3 × 3 متر، باستخدام عبوة مبيد حشري " بيرسول " وعود ثقاب مما أدي إلي احتراق بعض المقاعد الخشبية " مُعدة للتنجيد " داخل المحل دون حدوث إصابات، وتم السيطرة علي الحريق.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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