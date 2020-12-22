بسبب 2000 جنيه.. عامل يحرق محلا في المقطم
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:13 م
هدير مصطفيطباعة
أقدم عامل على إشعال النيران في محل أثناء مشاجرة، مع أصحابه بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمشاجرة وحريق داخل محل تنجيد أثاث كائن مساكن أطلس بدائرة القسم، بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "خ.م"، 45 سنة، صاحب محل لتنجيد الأثاث، ونجله "ع. خ. م"، 23 سنة، عامل بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وطرف ثان "م. ر"، 31 سنة، عامل رخام وشقيقه "ي. ر. ح"، 18 سنة، عامل رخام.
و بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهم سابقة، اقتراض الثاني مبلغ مالي 2000 جنيه، من الثالث ورفضه رده وتطورت إلي مشاجرة أضرم على إثرها الثالث النيران بالمحل ملك الأول بمساحة 3 × 3 متر، باستخدام عبوة مبيد حشري " بيرسول " وعود ثقاب مما أدي إلي احتراق بعض المقاعد الخشبية " مُعدة للتنجيد " داخل المحل دون حدوث إصابات، وتم السيطرة علي الحريق.
وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمشاجرة وحريق داخل محل تنجيد أثاث كائن مساكن أطلس بدائرة القسم، بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "خ.م"، 45 سنة، صاحب محل لتنجيد الأثاث، ونجله "ع. خ. م"، 23 سنة، عامل بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وطرف ثان "م. ر"، 31 سنة، عامل رخام وشقيقه "ي. ر. ح"، 18 سنة، عامل رخام.
و بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهم سابقة، اقتراض الثاني مبلغ مالي 2000 جنيه، من الثالث ورفضه رده وتطورت إلي مشاجرة أضرم على إثرها الثالث النيران بالمحل ملك الأول بمساحة 3 × 3 متر، باستخدام عبوة مبيد حشري " بيرسول " وعود ثقاب مما أدي إلي احتراق بعض المقاعد الخشبية " مُعدة للتنجيد " داخل المحل دون حدوث إصابات، وتم السيطرة علي الحريق.
وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث عبوة المبيد الحشري المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.