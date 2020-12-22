غدًا.. «لافروف» يجري محادثات ثنائية مع وزير خارجية قطر في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيعقد محادثات ثنائية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، غد الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «تاس».وبحسب وزارة الخارجية الروسية، ستركز المحادثات الثنائية بين الجانبين على مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات الإقليمية، لا سيما في سوريا وليبيا، كذلك عملية التسوية في الشرق الأوسط.ومن المقرر أيضًا مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج من خلال تنسيق خطوات عملية محددة من قِبَل بلدان المنطقة بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المواتية لإقامة الحوار وتخفيف التوترات، وفقًا لما ذكرته «الخارجية الروسية».