القبض على 3 سرقوا كوبرى تحت الإنشاء بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على 3 لصوص بعد سرقتهم كوبري تحت الإنشاء بمدينة نصر.وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة القسم، خلال مرورها تمكنوا من ضبط كل من "ع. م "، 21 سنة، عاطل ومقيم بعزبة الهجانة، دائرة القسم والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها رقم 107 لسنة 2019م مدينة نصر أول "مخدرات"، "م. ا"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 6413 لسنة 2017م مدينة نصر أول "سلاح ناري بدون ترخيص"، "ب.س"،"23 سنة"، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 9818 لسنة 2015م مدينة نصر أول "سرقة متنوعة" حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "قيادة الأول" ومحمل عليه (39 قطعة حديد "مختلفة الأحجام "والمستخدمة في أعمال تشييد الطرق والكباري، فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار).وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي أحمد الزمر، الضغط العالي بأسلوب "المغافلة" والتابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.