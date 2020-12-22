القبض على 3 سرقوا كوبرى تحت الإنشاء بمدينة نصر
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:28 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على 3 لصوص بعد سرقتهم كوبري تحت الإنشاء بمدينة نصر.
وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة القسم، خلال مرورها تمكنوا من ضبط كل من "ع. م "، 21 سنة، عاطل ومقيم بعزبة الهجانة، دائرة القسم والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها رقم 107 لسنة 2019م مدينة نصر أول "مخدرات"، "م. ا"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 6413 لسنة 2017م مدينة نصر أول "سلاح ناري بدون ترخيص"، "ب.س"،"23 سنة"، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 9818 لسنة 2015م مدينة نصر أول "سرقة متنوعة" حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "قيادة الأول" ومحمل عليه (39 قطعة حديد "مختلفة الأحجام "والمستخدمة في أعمال تشييد الطرق والكباري، فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار).
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي أحمد الزمر، الضغط العالي بأسلوب "المغافلة" والتابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة القسم، خلال مرورها تمكنوا من ضبط كل من "ع. م "، 21 سنة، عاطل ومقيم بعزبة الهجانة، دائرة القسم والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها رقم 107 لسنة 2019م مدينة نصر أول "مخدرات"، "م. ا"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 6413 لسنة 2017م مدينة نصر أول "سلاح ناري بدون ترخيص"، "ب.س"،"23 سنة"، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 9818 لسنة 2015م مدينة نصر أول "سرقة متنوعة" حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "قيادة الأول" ومحمل عليه (39 قطعة حديد "مختلفة الأحجام "والمستخدمة في أعمال تشييد الطرق والكباري، فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار).
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من منطقة الأعمال الإنشائية للكوبري المستحدث الكائن بتقاطع شارعي أحمد الزمر، الضغط العالي بأسلوب "المغافلة" والتابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.