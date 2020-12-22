قوافل بيطرية وعلاجية مجانية بـ«هور» المنيا

قال الدكتور محمد عثمان، مديرمديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إن المديرية نظمت قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرية هور بمركز ملوى جنوب المحافظة، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا والمعمل الإقليمي لصحة الحيوان والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين والوحدة المحلية بملوى، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والعمليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.وأضاف "عثمان"، أن أعمال القوافل شملت عمل علاجات وفحص وإجراء عمليات جراحية لـ 111 رأس ماشية، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 55 حيوانًا، وإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات اللازمة لعدد من روؤس الماشية.وأوضح أن القوافل تم تنظيمها تحت إشراف مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين لإجراء الفحوصات والتحصينات اللازمة لرؤوس الماشية، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين والفلاحين بالخطوات التي يجب اتباعها في حالة ظهور أعراض إصابة بالمرض على الماشية.