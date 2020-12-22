الرعاية الصحية: الخط الساخن استقبل 387 مكالمة منذ انطلاق منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

- الرعاية الصحية: اجتماع دوري شهري داخل كل منشأة صحية بمشاركة ممثل عن المنتفعين للوقوف على المعوقات وبحث آليات حلها

- السبكي: نرحب بكل الاقتراحات التي ترد إلينا.. وإجراءات تصحيحية فورية للوصول لرضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

- السبكي: استحداث آليات جديدة لبناء جسور من الثقة بين المنتفعين ومنظومة التأمين الصحي الشامل



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استقبال 387.444 ألف مكالمة ما بين حجز واستفسار وشكاوى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد عبر الكول سنتر برقم 15344، منذ بداية انطلاق المنظومة من المحافظة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن إجمالي مكالمات الحجز بلغت 295.444ألف مكالمة منذ بداية تفعيل خدمة خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، منذ مارس 2020 وحتى الآن.ولفتت الهيئة إلى إجمالي الاستفسارات والشكاوى الواردة على الخط الساخن 15344، والتي بلغت 92 ألف مكالمة ما بين استفسارات وشكاوى، حيث بلغ عدد الاستفسارات التي تم تلقيها 82 ألف استفسار، بينما بلغ عدد الشكاوى التي وردت على الخط الساخن 10 آلاف شكوى، منذ بداية إطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019 وحتى الآن، فيما أكد البيان على حل الشكاوى الواردة، حيث وصلت نسبة الإنجاز 95%، للوصول إلى رضاء منتفعي بورسعيد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.فيما كانت غالبية الاستفسارات الواردة على الرقم 15344 حول كيفية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وقيمة الاشتراكات وقيمة المساهمات للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة، آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.فيما أوضح الدكتور أحمد دنقل مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة أن خطة الإدارة يرتكز على 6 محاور وتشمل (الكول سنتر وتلقى المكالمات والاستفسارات عبر الخط الساخن 15344، المتابعة الميدانية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، المشاركة المجتمعية، التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لرضاء منتفعي بورسعيد على الفيس بوك، خط الاستشارات الطبية المجاني، متابعة حالات الإحالات الطبية).وكشف عن استحداث انعقاد اجتماع دوري شهري لكل منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات، ويشارك في الاجتماع العاملين بالمنشأة الصحية، بالإضافة إلى عضو خارجي ممثلًا عن المنتفعين، لضمان الوصول لأكبر قدر من رضاء المنتفعين والإلمام بكافة متطلباتهم، كما يراعى أن يتم تغيير العضو المشارك من المنتفعين شهريًا مع كل اجتماع يعقد، للوقوف على كافة التطلعات من المنظومة الجديدة.وتابع: أثناء الاجتماع الدوري للمنشأة الصحية، يتم مناقشة أهم الشكاوى والتحديات أو المعوقات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية، ويتم مناقشة سبل حلها، لافتًا إلى إشراك المنتفعين في الحل باعتبارهم شركاء في المنظومة ورضائهم عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها هو مؤشر لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.وأشار إلى دور رضاء المنتفعين في المشاركة المجتمعية والتوعية ميدانيًا على أرض الواقع بآلية التعايش مع الأمراض المزمنة إلى جانب دورهم في توعية المنتفعين المترددين على الوحدات الصحية بالفحص الطبي الشامل السنوي والذي تم إجراؤها بالمجان لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلًا عن التوعية تليفونيًا بأهمية وضرورة الفحص الطبي السنوي الشامل، وذلك من خلال خط الاستشارات الطبية.ولفت إلى دور خط الاستشارات الطبية على الرقمين الأرضي لتلقي المكالمات التليفونية فيما يخص الاستشارات في كافة التخصصات الطبية حيث تخطت المكالمات التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو الماضي 1850 مكالمة واستشارة طبية، بشأن الاشتباه بالإصابة بـ "كوفيد19" ومتابعة العزل المنزلي واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين ٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩& ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤، بينما تم متابعة أكثر من 2600 حالة اشتباه وعزل المنزلى لمصابي (كوفيد 19) عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01552139299.ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان إلى الاستبيانات واستطلاعات الرأي الدورية لقياس مدى رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال التواصل المباشر مع المنتفعين داخل المنشآت أو الوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد أو تليفونيًا عن طريق الكول سنتر 15344.وأعلن عن إجراء 43 ألف استبيان لاستطلاع آراء منتفعي المنظومة وقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، منهم 40 ألف استبيان تمت من خلال فريق رضاء المنتفعين داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إضافة إلى 8 مستشفيات تابعين للهيئة، فضلًا عن 3000 استبيان تم إجراؤها عبر الخط الساخن (الكول سنتر) برقم 15344، بهدف تقييم سرعة الإجراءات والاستجابة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مقارنة بالنظام القديم للتأمين الصحي، وتقييم أداء فريق العمل، وتقييم كفاءة منظومة الحجز من خلال الكول سنتر، وكانت نتيجة استطلاعات الرأي مرضية جدًا، مشددًا على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفقًا لمردود الاستبيانات، للوصول إلى أعلى مستوى من رضاء المواطنين.فيما أعرب السبكي عن ترحيبه بكل المقترحات التي من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.وأردف السبكي أن فريق رضاء المنتفعين يؤدي عمله باحترافية ويحقق نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وساهم من خلال تلك الآليات في بناء جسور من الثقة بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبين منتفعي المنظومة، لافتًا أن جودة الخدمة الصحية وتميزها ورضاء المواطن هو أساس تقديم الخدمة الطبية في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تعززها غاية التغطية الصحية الشاملة في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين على أرض مصر.