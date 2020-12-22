مقتل 7 مدنيين وجنديين أفغانيين في هجومين بإقليمي فارياب وخوست

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، مقتل 7 مدنيين على الأقل وجنديين اثنين إثر وقوع هجومين منفصلين في إقليم (فارياب) الكائن شمالي البلاد وإقليم (خوست) شرقي أفغانستان.وقال المتحدث باسم شرطة إقليم فارياب عبد الكريم يوريش - وفقًا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن انفجارًا بسيارة مفخخة وقع في منطقة (دولت آباد)؛ أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.وأضاف أن الانفجار، الذي وقع مساء أمس ونفذته عناصر من حركة طالبان، أدى إلى حدوث خسائر مالية ضخمة لسكان المنطقة حيث تضررت منازلهم.من جهته، صرحت الشرطة في إقليم خوست بأن انفجارًا استهدف بعد ظهر اليوم مركبة تابعة للجيش بمنطقة (يعقوبي)؛ ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص - بينهم 4 مدنيون - فضلًا عن إصابة 6 آخرين.