غدًا.. رئيس «الشيوخ» يستقبل وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غدًا الأربعاء، وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا برئاسة الدكتور فاضل محمد، نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي.وتواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برنامجها التدريبي الذي انطلق أمس الأول الأحد، ويستمر لمدة أسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان، الأمين عام؛ لتنمية مهاراتهم البرلمانية وتعريفهم بالمجلس ومكوناته.ويتوقع أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع، بهدف تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها في اللائحة، كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.ويجري هذا البرنامج وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، وفي مقدمتها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.