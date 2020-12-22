181 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 361359 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 160 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 352249 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية، 8 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6139 حالة منذ بداية الجائحة.