تجديد حبس متهمين بسرقة 11 «توك توك» في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بـسرقة التكاتك بمنطقة المرج.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «أ.س» و«ح.أ»، عاطلين، بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بسرقة 11 «توك توك» بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدًا لبيعها.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغات مفادها سرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.