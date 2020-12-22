البورصة تسترد 5.6 مليار جنيه من خسائرها فى ختام التعاملات

استردت أسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.6 مليار جنيه من خسائرها، بختام معاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات التى صعدت مع انتصاف التعاملات بعد دخول قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة.