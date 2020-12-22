البرلمان التركي يعقد صفقة مع مقدونيا للقضاء على معارضي أردوغان

عقد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، في زيارته الحالية إلى العاصمة المقدونية سكوبي، صفقة بين النظام التركي ونظيره المقدوني، تقضي بملاحقة وتصفية الأخير لعناصر حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الشهير، فتح الله جولن، المقيمين لدى مقدونيا، وذلك في استمرار لمسلسل ملاحقة المعارضين للنظام التركي في دول العالم.وكان شنتوب قد وصل إلى سكوبي، أمس الإثنين، واستقبله السفير التركي بشمال مقدونيا، حسن محمد ساكيزكوك، ونائب رئيس شمال مقدونيا، جوران ميسكوف، ورئيس المحكمة الدستورية بشمال مقدونيا، صالح مراد، بهدف تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.ومن جانبه أعلن رئيس وزارء شمال مقدونيا، زوران زائيف، أن وزارتي الداخلية والعدل بمقدونيا على أتم الاستعداد لمهاجمة حركة فتح الله جولن، وأن الحكومة ستلاحق وتعتقل كل المطلوبين للعدالة في تركيا، من المقيمين على الأراضي المقدونية فور صدور ملفات الاعتقالات الخاصة بالمنظمة من الحكومة التركية.