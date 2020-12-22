اعترافات «بوسي» بقتل سيدة ثرية: «بتعاملني وحش وبخيلة»

تواصل "الدستور" نشر اعترافات المتهمين بقتل سيدة ثرية في الطالبية، واعترفت فتاة تدعى بوسي بارتكاب جناية قتل سيدة ثرية بحجة الانتقام من القتيلة لسوء معاملتها وبخلها.وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية المقيدة برقم 394 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، واعترفت المتهمة "بوسي.ع"، 33 سنة، حارسة عقار، بقتل المجني عليها بمعاونة شقيقها وصديقه داخل شقتها في منطقة الطالبية.وعن دوافع الجريمة قالت المتهمة إنها اعتادت التوجة للمجني عليها لقضاء متطلباتها المنزلية والقيام بأعمال نظافة مسكنها وذلك في مقابل مبالغ مالية بخسة لكون المجني عليها شديدة البخل ماديا في التعامل معها بالرغم من ثرائها المادي ومعاملتها العنيفة لها، وعلى إثر ذلك أعدا مخططهما للعزم على الخلاص منها تسهيلا لاستيلائهما على أموالها ومصوغاتها والفرار هاربين من مسكنهما إلا أنهما علقا نفاذ مخططهما على ثالث يعاونهما في تنفيذه، إلى أن التقى شقيقها بالمتهم الثالث قبيل الواقعة بما يقرب من أسبوع وأفصح له عن إقباله على ارتكاب الواقعة فاتفقا على التنفيذ.واضافت المتهمة: وما أن استقررنا على خطوات تنفيذ المخطط، صعدت إلى العين التي تقطن بها المجني عليها زاعمة القيام بأعمال النظافة ومن خلفها شقيقها "بعد أن ابتاع لاصقا شفافا عريضا" وبرفقته صديقه.وطرقا باب العين ومكنتهما من الدلوف إلى داخلها، وما أن التقوا بالمجني عليها حتى كتم شقيقها أنفاس المجني عليها، فسقطت أرضا على ظهرها ووجه لها عدة لكمات بجانبي وجهها وأثناء ذلك جثم المتهم الثالث على صدرها محاولا كتم أنفاسها ليحولوا دون استمرارها في الصراخ حتى سقطت قتيلة.