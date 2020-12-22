بينهم حالتا وفاة.. «كورونا» يصيب 8 نواب من برلمان 2021

لم يهنأ عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد، بنجاحهم في ماراثون الانتخابات التي أُجريت على مدار الشهرين الماضيين، فعقب فوزهم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وترصد «الدستور» أسماء أبرز النواب الجدد الذين أصيبوا بالفيروس:1-النائب الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب بدائرة بنها الذي توفى متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.2- النائب صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب عن المنوفية.3- كريم السادات، النائب البرلماني بدائرة تلا الشهداء.4- الدكتورة شيرين عبدالعزيز، النائبة البرلمانية عن القائمة الوطنية بالمنوفية.5- النائب فوزي فتى البرلماني الحالي، والفائز بالعضوية الجديدة الذي توفي بفيروس كورونا المستجد.6- النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر.7- الدكتور إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية.8- اللواء عبدالله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور بالغربية.