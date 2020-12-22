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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:26 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
رغدة محمد
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شرع طلاب الإعدادية في تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب الإعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2021، لطلاب الشهادة الاعدادية ونقدم من خلال هذا التقرير الخطوات في نقاط سهلة وبسيطة على أبنائنا الطلاب.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في خطوات سهلة وبسيطة جدا يقدم موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادى لطلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2021.

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى من هنــــــــــــــا.

انقر على تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي.

ادخل البريد الإلكتروني الموحد.

ثم البوابة الإلكترونية للمدارس للحصول على البريد الإلكتروني.

اضغط على زر حفظ save.

الان خطوة اطبع استمارة الشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2020-2021، حيث ستبدأ الامتحانات السبت 30 يناير المقبل، وتنتهي الخميس 4 فبراير المقبل.

مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت الموافق 30 يناير و الخط العربي والإملاء من 9 صباحا ل 11.30 صباحا - التربية الدينية من 12 ظهرا حتى 1.30 ظهرا


ثم مادة العلوم يوم الأحد 31  يناير 2021،  العلوم من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

يليها مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الاثنين من 9 صباحا لـ 11 صباحا - التربية الفنية من 11.30 لـ 1.30 ظهرا.


ثم يمتحن الطلاب مادتي الهندسة الثلاثاء 2 فبراير 2021  من 9 صباحا لـ 11 صباحا  وعلوم الكمبيوتر11.30 لـ 12.30ظهرا .

ثم اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

يليها امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 4 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

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