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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد الثقة فى محمد عبدالرازق مديرًا لاستاد الإسكندرية للعام الثانى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:04 م
محمد الشريف وحمد
محمد الشريف وحمد عبد الرازق
هبه عويضه
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أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، القرار رقم 3061 لسنة 2020 بشأن تجديد الثقة فى الدكتور محمد عبدالرازق محمد مديرًا لاستاد الإسكندرية الرياضى الدولى العام الثانى على التوالي.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، في تصريحات صحفية، إن تجديد الثقة من اللواء المحافظ يضع على عاتقه وجميع أفراد كتيبة العمل بالاستاد مسئولية كبيرة وضخمة لاستكمال الطفرة التى حدثت لاستاد الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، التى تمت بكامل الدعم والتشجيع من محافظ الإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن استاد الإسكندرية قد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال العام الماضى، واستقبل 25 مباراة كرة قدم ما بين مباريات دولية ومحلية دورى ممتاز وكأس، و13 بطولة ألعاب فردية ما بين بطولات جمهورية ومنطقة (ألعاب قوى- خماسى حديث- كونغ فو- كاراتيه- كمال أجسام- تجديف)، والتعاون مع العديد من الجهات والهيئات الرياضية كنقابة المهن الرياضية ونقابة المهندسين.

كما شهد الاستاد ضمن الخطة الاستثمارية له رفع كفاءة وافتتاح الصالة أسفل مدرج 6 التي افتتحها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

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