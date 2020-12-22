5.5 مليار دينار إيرادت ليبيا من النفط في 11 شهرًا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات الدولة الليبية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت 5.5 مليار دينار.وأوضح المصرف في نشرته الشهرية، أن الإيرادات الفعلية 2.409 مليار بعجز 3.091 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 1.192 مليار، فيما كانت الإيرادات الفعلية 609 مليون بعجز 583 مليون دينار.وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في 18 سبتمبر الماضي، إعادة فتح الموانئ النفطية واستئناف وإنتاج التصدير، بعد إغلاق دام تسعة أشهر، بناء على اتفاق مفاجئ من نقاط عدة، تم بين القيادة العامة للجيش والنائب الثاني للمجلس الرئاسي أحمد معيتق، أبرزها ضمان عمليات توزيع العائدات النفطية بشكل عادل، وإدارتها بطريقة شفافة ونزيهة، تحميها من شبهات الفساد.