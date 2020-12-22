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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5.5 مليار دينار إيرادت ليبيا من النفط في 11 شهرًا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:47 م
النفط الليبي
النفط الليبي
عبير سليم
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات الدولة الليبية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت 5.5 مليار دينار.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية، أن الإيرادات الفعلية 2.409 مليار بعجز 3.091 مليار دينار بينما بلغت الإيرادات المقدرة للضرائب 1.192 مليار، فيما كانت الإيرادات الفعلية 609 مليون بعجز 583 مليون دينار.

وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في 18 سبتمبر الماضي، إعادة فتح الموانئ النفطية واستئناف وإنتاج التصدير، بعد إغلاق دام تسعة أشهر، بناء على اتفاق مفاجئ من نقاط عدة، تم بين القيادة العامة للجيش والنائب الثاني للمجلس الرئاسي أحمد معيتق، أبرزها ضمان عمليات توزيع العائدات النفطية بشكل عادل، وإدارتها بطريقة شفافة ونزيهة، تحميها من شبهات الفساد.


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