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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«علي»: 47 مصابا بكورونا يتلقون الرعاية اللازمة بمستشفيات مطروح

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:02 م
الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي
ياسمين شعيب
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قال الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن إجمالي عدد مصابي كورونا الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مطروح 47 حالة.

وأوضح أن حالات الإصابة بكورونا بمستشفيات مطروح كالآتي: " 25 حالة إصابة في مستشفي النجيلة للعزل، 10 حالات إصابة في قسم العزل بمستشفي الحمام المركزي، 6 حالات إصابة بمستشفي الصدر، 6 حالات إصابة بمستشفي الحميات ".

وأكد على أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

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