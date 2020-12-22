«الإدمان وخطورته وطرق علاجه».. ندوة لطلاب تربية الغردقة

نظمت كلية التربية بالغردقة، اليوم ندوة توعوية بعنوان "مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات وطرق علاجة"، وذلك تحت رعاية معالى الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، وبحضور الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة كريمة عبد اللاه محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من الطلاب والطالبات بالكلية.حيث حاضر فى الندوة دكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، متحدثًا عن تعريف المخدرات وأنواعها وأنواع الإدمان وطرق الوقاية منه، وأنواع الأدوية وأثرها على الإدمان.كما حاضر الدكتور اسامة عمارة وكيل الكيلة الطلاب، عن أثر الإدمان على الشباب وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لشغل أوقات الفراغ، مؤكدًا علي حضورة الادمان على المجتمع ودور الجامعة فى توعية الطلاب ومكافحة الادمان.