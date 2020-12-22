محافظ القاهرة في جولة تفقدية بمستشفى الخليفة العام (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى الخليفة العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، كما تفقد العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى والتي تقدم خدمة طبية لسكان حي الخليفة والمناطق المجاورة له.وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي تقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين في ظل جائحة كورونا.وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.كما قام المحافظ بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.