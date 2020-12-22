مصرع عامل صدمه قطار في القليوبية

لقي عامل مصرعه بعدما صدمه قطار شبين القناطر المرج أثناء نزوله من قطار آخر وتم نقل الجثه إلى مستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوفاة عامل صدمه قطار أثناء نزوله من قطار آخر فى شبين القناطر.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى يدعى " احمد م ج " 23 سنة عامل أثناء نزوله من القطار من الاتجاه الخطأ فاصطدم به قطار قادم من الاتجاه المقابل ولقى مصرعه فى الحالوتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.