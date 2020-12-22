افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

شهدت محافظة أسيوط خلال عام 2020م تطور كبير في قطاع التعليم وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات واستكمال العديد من المشروعات حيث حظي قطاع التعليم باهتمام كبير من القيادة السياسية.وجاءت حصيلة محافظة أسيوط بإجمالي عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا والجاري العمل بها 144 مدرسة بطاقة استيعابية 2166 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 284.2 مليون جنيه والتي يتم تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.هذا ويتم للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة للطلاب لتحسين مناخ التعليم من خلال الإنشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول.وقد تم استلام 34 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا حتى 1 7 2020 بطاقة 485 فصل دراسي بتكلفة 155.5 مليون جنيه كما يجري العمل في 23 مدرسة أخرى بتكلفة 128.8 مليون جنيه وأن عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيا في الفترة من 1 7 2019 حتى 30 6 2020 بلغ 65 مدرسة جديدة بإجمالي عدد فصول 1032 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 386.3 مليون جنيه.هذا بالإضافة إلي إنشاء 37 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 183 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" حيث تم إنشاء عدد 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتي يجري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.هذا وقد تم فتح عدد 29 قاعة إضافية "لا تنمو" لمرحلة رياض الأطفال (kg1) بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز على مستوى المحافظة بناءًا على طلبات المدارس التي تقدمت بفتح قاعات لا تنمو لاستيعاب الاقبال المتزايد من أعداد المتقدمين لتلك المرحلة لوضع حلول جذرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر.بالإضافة إلي فتح قاعات لا تنمو بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز منها 6 قاعات بعدد 3 مدارس بمدينة أسيوط بواقع قاعتين بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة الانتصار الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة الفاروق الرسمية لغات و4 قاعات بـ 3 مدارس بالبداري بواقع قاعتين بمدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات وقاعة بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات وقاعة بمدرسة الشهيد خلف أبوزيد الرسمية لغات وقاعة بمركز الفتح بمدرسة النهضة الرسمية لغات وقاعة بساحل سليم بمدرسة محمد حسن تمام الرسمية لغات و6 قاعات بمنفلوط بواقع 4 قاعات بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة بني عدي الرسمية لغات و4 قاعات بديروط بواقع قاعتين بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة رفاعة الطهطاوي الرسمية لغات و3 قاعات بالغنايم بواقع قاعة بمدرسة الغنايم البحرية الرسمية لغات وقاعتين بمدرسة دير الجنادلة الرسمية لغات وقاعة بصدفا بمدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية لغات وقاعتين بالقوصية بمدرسة رامي فنيار الرسمية لغات وقاعة بأبنوب بمدرسة النصر الخاصة ببني محمديات بالإضافة إلى عرض طلب تحويل مدرسة التناغة الاعدادية الجديدة من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الرسمي لغات (تعليم أساسي) إلى جلسة مجلس تنفيذي لإبداء الرأي لاستيعاب المنتظرين بمدرسة العروبة الرسمية لغات.كما تم فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات سيتم انشاؤهما ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية ودخولهما الخدمة للعام الدراسي 2021 2022 ويتم نقل الطلاب إليهما فضلا عن الموافقة على فتح قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة كما قام بوضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 2022.