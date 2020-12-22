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مصر

القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا فى 2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:53 م
الجائزة الذهبية للخدمات
الجائزة الذهبية للخدمات الطبية
الدستور
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة والتى تتواكب مع المعايير العالمية، حصل كلًا من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى والمستشفى الجوى التخصصى على الجائزة الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر إبتكارًا لعام 2020، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال.

جدير بالذكر أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الأسيوى والذى قد أنشىء عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقي والآسيوي، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمي الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء.

وجاءت النتيجة النهائية في المسابقة تتويجًا للمنظومة الطبية المتكاملة التي يشملها المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات وفقًا لأحدث المنظومات الطبية العالمية، كذلك المستشفى الجوى التخصصى والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط، والتى تعد صرحًا طبيًا يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة تلبى كافة الاحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكرة.

وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى تم تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والطبية.

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