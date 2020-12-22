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محافظات

نائب: البرلمان الأوروبي يستغل ملف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:50 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
مصطفى دياب
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أكد النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ، والشهير بنائب الغلابة، رفضه الشديد لما ورد ببيان البرلمان الأوروبي، من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.

وقال نائب الغلابة بالإسماعيلية، في بيان له، إن البرلمان الأوروبي يستغل ملف حقوق الإنسان، كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وقال إن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان، مطالبا بضرورة عدم استغلال مبدأ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول، مشيرا إلى أن هناك مبدأ آخر أهم يجب أن لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان، والتي تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.

وتابع: "كان يجب على البرلمان الأوروبي أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية وأن ينظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير، وألا يعتمد في إصدار مثل هذه القرارات على أكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن الجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.

وأضاف النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخليا وإقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب، كما تناسوا حق مصر في بناء دولة جديدة، لها كل المقومات التي تحافظ على قوتها وحماية أمنها ومشروعاتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وحفظ الأمن والاستقرار.

ويرى إمام أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأردف: "مصر بلد مستقلة ذات سيادة ولا تقبل أبدًا أي تدخلات أو نقد من الخارج ".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية كما انها ترفض وبشكل قاطع التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة في العالم.

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