رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: «حياة كريمة» تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:50 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال - أريج الجيار
طباعة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفر للأسر الأولى بالرعاية كافة الخدمات الأساسية والتي تحتاجها الأسر والقرى الفقيرة، والتي تشمل عدة محاور والتي تتضمن محور سكن كريم، ويشمل بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي، ومحور التدخلات الصحية وتشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وعيون وتوفير علاج ونظارات طبية، بالإضافة إلى قوافل بيطرية.

وأضافت القباج، خلال افتتاح مشروع إنشاء ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بقرية بني حسن بالمنيا، أن المبادرة تتضمن المحاور محور الأجهزة التعويضية وتشمل سماعات طبية ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، بالإضافة إلى محور تنمية الطفولة المبكرة ويشمل رفع كفاءة الحضانات، وأخيرا محور رفع كفاءة البنية التحتية للقرى من رصف طرق رئيسية وتطوير المباني الخدمية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية بدأت في المرحلة الأولى بعدد 143 قرية موزعين على 11 محافظة وتقع أغلب القرى المحافظات بالوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة والدقهلية والقليوبية، وتلك القرى من أفقر القرى المصرية ومنها قريتين تخطت نسبة الفقر فيهما 90%، فكان دخول مبادرة "حياة كريمة" لتلك القرى بمثابة طوق النجاة لسكانها.

ولفتت إلى أن محافظة المنيا كانت من إحدى المحافظات التي استهدفت في المرحلة الأولى بعدد 6 قرى هم كفر المغربي – الشيخ مسعود - الشيخ عبادة – نزلة أولاد الشيخ – زعبرة – وجزيرة شيبة، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة راعي مصر وبنك الطعام، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه بنسبة مساهمة من الجمعيات تتراوح بين 17 إلى 20 %،  مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى نجحت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية خلال تلك المرحلة في تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية وتركيب 356 سقف ورفع كفاءة عدد 353 منزل، بالإضافة إلى التدخلات الصحية بعدد 18 قافلة طبية وتم الكشف وتوفير علاج بالمجان لعدد 5،479 مستفيد وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتم توزيع عدد 70 جهاز تعويضي و733 نظارة طبية.

وبينت أن هذا في ضوء النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام الأول لها، ووصولها للمستفيدين في القرى والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، فقد شهدت منهجية وتدخلات المبادرة تطورا كبيرا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فعلى صعيد المنهجية سوف يتم استهداف المراكز الإدارية بكل الوحدات المحلية التابعة له، بدلا من استهداف قرى متفرقة.

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة مدرب غزل المحلة السابق (صور)

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصور

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية المركزي (صور)

image description

انطلاق 3 ورش عمل للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

image description

تطوير مدخل قرية نزة قرار بمنفلوط بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في الجمهورية

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

محمد عفيفي.. عضو «شلة الحرافيش» وصاحب «ميكي»

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي في 2020

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)