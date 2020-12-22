«شعبة الخضار» تكشف أسباب تراجع أسعار البطاطس

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجع حاد في أسعار الخضروات والفاكهة وخاصة العروات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الطماطم إلى 2 جنيه حد أدنى و3.5 جنيه جملة.وأضاف في تصريحاته للدستور، أن أسعار البطاطس تراجعت إلى جنيه ونصف جملة و3 جنيهات ونصف تجزئة، مشيرا إلى أن زيادة المعروض والإنتاج المحلي تسبب في إغراق السوق المحلي بالمنتج مما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار مما تسبب في تكبد المنتجين والمزارعين في خسائر كبيرة لا تغطي التكلفة الإنتاجية.وأرجع نجيب الأسباب الحقيقية وراء تكبد المنتجين والمزارعين خسائر إلى أن تكلفة الفدان لزراعة البطاطس ما بين 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه ويستغرق زراعته في الأرض الزراعية ما بين 40- 60 يوما، وهي من الزراعات الاستراتيجية مقارنة بأنه يتم بيع الفدان بسعر يتراوح مابين 30 - 35 ألف جنيه، بوجود خسائر تصل نحو 35 ألف جنيه في إنتاجية الفدان الواحد مشيرا إلى أن إنتاج الفدان من البطاطس يتراوح ما بين 11 - 12 طنا.وتابع أن الأسباب الحقيقية وراء اغراق السوق المحلي بسلعة البطاطس ترجع لزيادة المعروض وعدم وجود تصدير للخارج.