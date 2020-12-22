رسميًا.. تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ فى مصر والشرق الأوسط

أعلن الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، عن إطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ"، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بعد البرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا، وكذلك إطلاق التقرير السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020".وقال رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، يستهلك المصريون 4 مليارات علبة سجائر سنويًا، بواقع 80 مليار سيجارة، بقيمة 70 مليار جنيه، إلى جانب 50 ألف طن "معسل" في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، بإجمالي 73 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا تؤكد أهمية الإقلاع عن التدخين، حيث تتعرض الرئة للتلف بشكل أكبر من غير المدخنين.ولفت "المغازي" إلى أن صناعة التبغ تجني المليارات، ولن تستسلم بسهولة للتنازل عن تلك الأرباح، وتحاول تبييض وجوهها أمام الجمهور، مستغلة الأزمات ومنها أزمة فيروس كورونا المستجد.