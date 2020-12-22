حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات والقيادات بالبترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول؛ بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.وشملت الحركة «الكيميائي ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيسًا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، الدكتور جيولوجي أيمن مصطفي مرشدي، رئيسًا لشركة إدارة شركة بتروسنان، المهندس توفيق مصطفي محمد الشريف، مساعدًا لرئيس الشركة للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة أنابيب البترول، الجيولوجي أحمد عيد موافي، مديرًا عامًا بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية».