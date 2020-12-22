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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم العالى: من المستحيل توظيف جميع الخريجين ولا بديل عن العمل الحر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:06 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
أميرة ممدوح
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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال وإدارة الابتكار يعد نواة لنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر ونقل التجربة لكل الجامعات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الاستعانة بخريجى البرنامج فى تنظيم دورات تدريبية مع بداية العام الدراسى المقبل في الجامعات الأهلية الجديدة للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال الحيوي.

وأكد خلال كلمته بفعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهنى لريادة الأعمال وإدارة الابتكار، أنه لم يعد بمقدور أى دولة فى العالم أن تتولى تعيين أو توظيف جميع الخريجين خاصة فى دول مثل مصر بحجم سكانها يصبح من المستحيل تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات والقدرات الخاصة بطلاب الجامعات والخريجين لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

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