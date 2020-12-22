187 وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 187 حالة وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و171 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 54 ألفا.وأشارت إلى أن5467 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما اقترب عدد المتعافين من 904 آلاف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع مؤخرا مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.